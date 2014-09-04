  1. Главная
Уборку улиц и крыш этой зимой в Петербурге будет контролировать нейросеть
Сегодня, 10:03
Задача ИИ – безошибочно отличать наледь и снег от лепнины и барельефов.

Этой зимой в Петербурге снег и сосульки на крышах будут под контролем искусственного интеллекта, сообщили 2 октября в Государственной административно-технической инспекции. 

Инспекторы прошлой зимой обучили восемь нейросетевых комплексов "Городовой". Задача ИИ – безошибочно отличать наледь и снег от лепнины и барельефов. Всего 21 владелец или ответственный за содержание нежилого здания получил штрафы на общую сумму 2,1 млн рублей. В 2025 году "Городовые" начнут зимнюю работу с первым снегом. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские предприниматели получили свыше 1 млн рублей штрафов за самовольное размещение элементов благоустройства. 

Фото: Piter.TV 

