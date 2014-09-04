Уборку улиц и крыш этой зимой в Петербурге будет контролировать нейросеть

Задача ИИ – безошибочно отличать наледь и снег от лепнины и барельефов.

Этой зимой в Петербурге снег и сосульки на крышах будут под контролем искусственного интеллекта, сообщили 2 октября в Государственной административно-технической инспекции.

Инспекторы прошлой зимой обучили восемь нейросетевых комплексов "Городовой". Задача ИИ – безошибочно отличать наледь и снег от лепнины и барельефов. Всего 21 владелец или ответственный за содержание нежилого здания получил штрафы на общую сумму 2,1 млн рублей. В 2025 году "Городовые" начнут зимнюю работу с первым снегом.

Фото: Piter.TV