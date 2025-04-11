Сотрудники ГАТИ Петербурга начали "Неделю чистоты"

В Петербурге стартовала традиционная "Неделя чистоты", сообщили 6 апреля в Государственной административно-технической инспекции. Ее проводят с 2020 года в рамках месячника по благоустройству.

Отмечается, что эффективность мероприятия увеличивается ежегодно: в 2025-м в сравнении с аналогичным периодом число осмотренных объектов выросло почти на 25%, а нарушений стало меньше на 15%. Усиливают работу инспекторов современные технологии. Только благодаря нейросетевому комплексу "Городовой" возможно осмотреть на 500 объектов больше.

Ранее в ГАТИ рассказали, как благоустроят четыре общественных пространства в Петербурге. В списке оказались Кондратьевский сад, сквер Петра Великого, Ораниенбаумский сад и Карпатский сквер.

Фото: пресс-служба ГАТИ