В Ленобласти мобильный интернет работает штатно, но силовые структуры могут ограничивать связь

В настоящее время на территории Ленинградской области мобильный интернет работает в штатном режиме, все сайты и приложения доступны. Об этом сообщил Комитет цифрового развития Ленинградской области.

Однако, силовыми структурами, исходя из оперативной обстановки, периодически могут приниматься решения о блокировке либо замедлении определенных интернет-ресурсов, временном ограничении мобильной связи. Данные ограничения связи применяются на территории Ленобласти для обеспечения безопасности с учётом геополитического расположения региона. Данные меры не зависят от операторов мобильной связи. Органы исполнительной власти региона также не влияют на эти решения.

В период ограничений в штатном режиме работают:

- Сервисы из "белого списка", их перечень постоянно пополняется.

- Голосовая связь.

- Проводной интернет.

- Wi-Fi сети, работающие от проводного соединения. На интерактивной карте на портале "Связь47" есть информация о 620 точках Wi-Fi, которые доступны жителям региона для использования в случаях ухудшения работы мобильной связи.

Фото: Piter.TV