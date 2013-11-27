Орфографический сбой омрачил новогоднее открытие в Кронштадте

На главной площади города во время праздника на большом экране название города было написано с четырьмя ошибками/

Открытие главного новогоднего праздника в Кронштадте было испорчено досадной ошибкой: на баннере над сценой название города было написано с четырьмя орфографическими ошибками/

Инцидент произошёл вечером 27 декабря, сообщает "Фонтанка". Во время торжественного шоу на Якорной площади на большом экране, где транслировалось поздравление для горожан, вместо "Кронштадт" значилось "Крондшатд". По информации издания, присутствовавшие на мероприятии жители не смогли сдержать возмущения.

По данным RT, организацией установки сцены и, предположительно, подготовкой праздничного контента занималась администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга. Как такое количество ошибок могло попасть на главный экран праздника, ещё предстоит выяснить. Представители администрации пока не прокомментировали ситуацию.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")