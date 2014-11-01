Спрос на специалистов с навыками КЭДО в Петербурге более чем в четыре раза

Северная столица входит в число лидирующих регионов по внедрению технологий кадрового электронного документооборота и доле подписанных электронных документов (9,4%).

Исследование hh.ru выявило значительный рост спроса на специалистов, владеющих навыками электронного кадрового документооборота (КЭДО) в Санкт-Петербурге: количество вакансий увеличилось более чем в четыре раза начиная с 2022 года.

Северная столица входит в число лидирующих регионов по внедрению технологий кадрового электронного документооборота и доле подписанных электронных документов (9,4%). Лидирует же список Московская область с показателем 17,2%, далее следуют Иркутская и Нижегородская области с результатом в 4%.

Наиболее активно внедрение автоматизированных решений наблюдается в торговле и промышленной отрасли, что связано с интенсивностью набора персонала, значительной сменяемостью кадров и территориальной разбросанностью организаций. Эти предприятия отличаются наличием большого числа стандартных процедур, выполнение которых должно соответствовать внутренним правилам и стандартам.

Напротив, сельское хозяйство и туризм пока находятся лишь на начальном этапе внедрения КЭДО.

Эксперты подчеркнули, что автоматизация кадровой документации уже прочно вошла в практику московского бизнеса, теперь её активное распространение охватывает регионы. Согласно статистике, большинство пользователей платформы HRlink располагаются вне пределов столицы (58,3%). Среди наиболее активных регионов выделяются Подмосковье (10,6% всех пользователей), Санкт-Петербург (10,1%), Иркутская область (5,5%) и Нижегородская область (4,7%).

Дмитрий Махлин, партнёр и директор по развитию HRlink, утверждает, что переход региональных компаний на электронный кадровый документооборот больше не является элементом престижа или формальным требованием материнских структур, а стал необходимым условием эффективного управления персоналом.

Ранее эксперты рассказали, сколько петербуржцев довольны расположением своего офиса.

Фото: Piter.TV