Спортсменка из университета Герцена стала чемпионкой Санкт-Петербурга по настольному теннису для слепых

В соревновании приняли участие 19 мужчин и 13 женщин из 11 спортивных коллективов.

Студентка института физической культуры и спорта РГПУ им. А. И. Герцена Татьяна Ковтуненко вновь подтвердила свое звание сильнейшей на Чемпионате Санкт-Петербурга по настольному теннису для слепых, став чемпионкой в девятый раз подряд. Об этом рассказали в пресс-службе РГПУ им. А.И. Герцена

Соревнования прошли в Центре культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской организации "Всероссийское общество слепых". В них приняли участие 19 мужчин и 13 женщин из 11 спортивных коллективов. Помимо Татьяны, университет представляли студентка факультета географии Мария Жданова и Анастасия Бондарь из института истории и социальных наук.

Чемпионат стал отборочным этапом для формирования сборной команды Санкт-Петербурга. Призовые места практически гарантируют участие в Чемпионате России.

Фото: пресс-служба РГПУ им. А.И. Герцена