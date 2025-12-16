Житель Петербурга, который купил 3 килограмма гашиша, отправлен в колонию на 8 лет

Полиция задержала злоумышленника в Московском районе 15 января.

Прокуратура Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

По информации надзорного ведомства, фигурант в целях дальнейшего сбыта хранил в тайнике, оборудованном под задним сиденьем своего автомобиля Audi, гашиш общей массой почти 3 килограмма. Наркотик находился в 30 брикетах. Полиция задержала злоумышленника в Московском районе 15 января.

Виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Машину осужденного конфисковали в собственность государства.

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Фото: Piter.TV