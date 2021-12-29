В Сестрорецке удалось задержать мужчину, продававшего наркотики через интернет

По месту его жительства изъяли пакет с пятью свертками.

В среду, 19 января, в Сестрорецке оперативникам удалось задержать 26-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков. По месту его жительства изъяли пакет с пятью свертками со смесью метилэфедрона массой 104,5 гр.

Задержанный рассказал, что работает в магазине на интернет-ресурсе фасовщиком и закладчиком наркотиков. В отношении него составили протокол, его поместили в специальное помещение для задержанных лиц.

Накануне было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.

Известно, что задержанный впервые был судим в 2013 году за кражу. Немногим ранее, в 2011 году, по той же статье дело было прекращено. В следующий раз парня осудили в 2014 году за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. В 2016 году суд принял решение об обязательных работах в 200 часов за кражу.

Фото: Piter.tv