В Выборге трое незнакомцев попросили деньги у пенсионерки и уснули в ее квартире

Полицейские Выборга задержали троих мужчин, которые напугали пенсионерку. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям Выборгского района 10 февраля обратилась 88-летняя женщина, заявившая, что в ее квартиру в Цветущем переулке зашли незнакомцы. Они попросили 180 рублей на алкоголь, а после отказа улеглись на ее диван и уснули.

Злоумышленников поймали на месте, в отношении них составлены административные протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV