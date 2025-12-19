  1. Главная
В Выборге трое незнакомцев попросили деньги у пенсионерки и уснули в ее квартире
Сегодня, 12:22
Злоумышленников поймали на месте, в отношении них составлены административные протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ.

Полицейские Выборга задержали троих мужчин, которые напугали пенсионерку. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям Выборгского района 10 февраля обратилась 88-летняя женщина, заявившая, что в ее квартиру в Цветущем переулке зашли незнакомцы. Они попросили 180 рублей на алкоголь, а после отказа улеглись на ее диван и уснули. 

Злоумышленников поймали на месте, в отношении них составлены административные протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

