Пожилая петербурженка получит компенсацию 100 тыс. рублей за гибель ее собаки
Сегодня, 14:26
Трагедия произошла в марте прошлого года в Рыбацком.

Невский районный суд Петербурга встал на сторону пожилой женщины в деле против владельца стаффордширского терьера. С ответчика взыскали 100 тыс. рублей компенсации, передает "Фонтанка" 8 декабря. 

Трагедия произошла в марте прошлого года в Рыбацком, когда собака соседа напала на них с подругой. Пенсионерки выгуливали своих питомцев. Из-за низкого роста потерпевшей не удалось спасти собаку породы чихуахуа, и животное погибло. Мужчина покинул место происшествия, не оказав помощь. 

Ранее мы сообщили о том, что с жительницы Петербурга взыскали почти 160 тыс. рублей за нападение ее собаки на женщину. В ответ супруг нанес несколько ударов ногами по туловищу питомца. 

Фото: Piter.TV 

