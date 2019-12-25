Пожилая петербурженка получит компенсацию 100 тыс. рублей за гибель ее собаки

Трагедия произошла в марте прошлого года в Рыбацком.

Невский районный суд Петербурга встал на сторону пожилой женщины в деле против владельца стаффордширского терьера. С ответчика взыскали 100 тыс. рублей компенсации, передает "Фонтанка" 8 декабря.

Трагедия произошла в марте прошлого года в Рыбацком, когда собака соседа напала на них с подругой. Пенсионерки выгуливали своих питомцев. Из-за низкого роста потерпевшей не удалось спасти собаку породы чихуахуа, и животное погибло. Мужчина покинул место происшествия, не оказав помощь.

Ранее мы сообщили о том, что с жительницы Петербурга взыскали почти 160 тыс. рублей за нападение ее собаки на женщину. В ответ супруг нанес несколько ударов ногами по туловищу питомца.

