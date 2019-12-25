  1. Главная
Незнакомец напал на петербуржца с дубинкой на проспекте Обуховской обороны
Сегодня, 10:25
149
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("разбой").

Ночью 26 октября, приблизительно в 23:00, полицейские подразделения Невского района приняли сигнал о нападении возле дома номер 289, корпус 1 на проспекте Обуховской обороны. Незнакомец, вооружённый дубиной, совершил нападение на 41-летнего гражданина, повредил принадлежащий последнему мопед и похитил мобильный телефон. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. 

Потерпевший находился в удовлетворительном физическом состоянии и был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("разбой").

Спустя два дня, 28 октября, в 11:00, рядом с домом 287, корпусом 1 на проспекте Обуховской обороны сотрудниками оперативно-розыскного отдела полиции был задержан подозреваемый, 37-летний безработный гражданин, имеющий криминальное прошлое. Задержанный взят под стражу в порядке, предусмотренном статьей 91 УПК РФ. 

Ранее мы сообщили о том, что подростки сорвали мужчине свидание в Муринском парке, выстрелив в него из газового пистолета.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия

