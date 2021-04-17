  1. Главная
Напавшие на пристава на Васильевском острове отправлены в колонию
Судебный пристав исполнял свои обязанности по исполнительному производству.

Василеостровский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении двоих мужчин по ч. 3 ст. 296 УК РФ. Злоумышленники напали на пристава, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 16 сентября. 

В марте фигуранты, находясь в группе неизвестных в Биржевом переулке, избили судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов отделения специального назначения ГУ ФССП по городу. Он исполнял свои обязанности по исполнительному производству. Злоумышленники толкали мужчину и зажали его руку дверью. 

Обвиняемые признали вину. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев в колонии-поселении. 

Ранее на Piter.TV: в Центре имени Курехина бригадир жестоко избил рабочего. 

Фото: Piter.TV 

