  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В деревне Агалатово две женщины и мужчина напали на полицейских
Сегодня, 15:26
125
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Следователи Мурино в Ленинградской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ в отношении двух женщин 36 и 39 лет и 36-летнего мужчины. Как сообщили в СК РФ, 29 марта нетрезвые подозреваемые напали на полицейских в деревне Агалатово. 

Злоумышленники находились в машине, и их остановили инспекторы ДПС. Водитель отказался пройти медицинское освидетельствование (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ). Вместе с тем задержанные применили насилие в отношении представителей власти. 

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. 

Ранее мы рассказывали о том, что убивший знакомого в Красном Селе выстрелил в полицейского. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти  

Теги: ленобласть, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии