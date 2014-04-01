В деревне Агалатово две женщины и мужчина напали на полицейских

Водитель отказался пройти медицинское освидетельствование (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ).

Следователи Мурино в Ленинградской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ в отношении двух женщин 36 и 39 лет и 36-летнего мужчины. Как сообщили в СК РФ, 29 марта нетрезвые подозреваемые напали на полицейских в деревне Агалатово.

Злоумышленники находились в машине, и их остановили инспекторы ДПС. Водитель отказался пройти медицинское освидетельствование (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ). Вместе с тем задержанные применили насилие в отношении представителей власти.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы рассказывали о том, что убивший знакомого в Красном Селе выстрелил в полицейского. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти