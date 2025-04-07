В Петербурге из популярной сети кальянных изъяли алкоголь и табак стоимостью 2,5 млн рублей

В заведениях продавали алкоголь без лицензии, а на табаке не было маркировки.

В Петербурге экономическая полиция "накрыла" сеть кальянных за многочисленные нарушения. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские пришли с проверкой в заведения в Центральном, Адмиралтейском и Приморском районах после поступления оперативной информации о том, что клиенты нередко чувствовали себя плохо после посещения данной сети кальянных. Вопросы возникли к качеству табачной продукции, также в заведениях продавали алкоголь без лицензии.

Также оперативники побывали в главном офисе владельца заведений на улице Марата, складском помещении на Минеральной улице, по местам проживания лиц, причастных к противоправной деятельности.

Из оборота изъято более 1000 единиц алкоголя на сумму более 1 млн рублей, приобретенного в сетевых алкомаркетах, 174 немаркированные коробки табака для кальянов и курительных смесей на сумму более 1,5 млн рублей, документация и иные предметы, имеющие доказательное значение для следствия.

В полицию для разбирательства были доставлены 32 человека из числа персонала кальянных и допрошены в качестве свидетелей. Также полицейские выявили 16 нелегальных мигрантов, которые привлечены к административной ответственности, решается вопрос об их выдворении из страны.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ (незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции). В качестве обвиняемых допрошены двое организаторов: 40-летний ранее судимый за наркотические преступления петербуржец и 31-летний житель Кудрово.

Фото и видео: МВД по СПб и ЛО