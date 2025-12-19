Нейросетевые комплексы "Городовой" выявили свыше 2 тыс. нарушений в Петербурге в ушедшем году

Искусственный интеллект фиксирует несанкционированные граффити, торговые павильоны, установленные незаконно, кустарные растения, неправильную установку кондиционеров и другие недостатки городской инфраструктуры.

В январе 2026 года, согласно заявлению пресс-службы Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Санкт-Петербурга, в предыдущем году интеллектуальные технологии помогли выявить нарушения городской среды в Петербурге. Искусственный интеллект фиксирует несанкционированные граффити, торговые павильоны, установленные незаконно, кустарные растения, неправильную установку кондиционеров и другие недостатки городской инфраструктуры.

Интеллектуальная система мониторинга используется в городе с 2023 года и способна распознавать более десяти типов нарушений. Только в 2025 году восемь автоматизированных комплексов зарегистрировали свыше 2400 нарушений, по итогам которых были назначены штрафы на общую сумму более 170 миллионов рублей.

Чаще всего дефекты фиксировались в Невском (387 нарушений), Фрунзенском (289) и Красногвардейском (254) районах, тогда как меньше всего нарушений зарегистрировано в Курортном районе.

Общее число зарегистрированных системой нарушений превысило 140 тысяч, однако значительная доля этих нарушений не относится к полномочиям ГАТИ, и соответствующая информация передана другим ведомствам.

Отдельно отмечено, что повторные нарушения, такие как появление посторонних изображений на фасадах, наказываются штрафами только после второго обнаружения. В ряде случаев проводились предупредительно-контрольные мероприятия в рамках дорожной инспекции.

Ранее вандалы разрисовали фасад Ямского рынка на улице Марата.

Фото: Piter.TV