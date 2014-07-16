На территории комплекса по переработке отходов "Обухово" обнаружили семерых котят

Сейчас перед ними стоит задача обрести новых хозяев.

Семеро крошечных котят были найдены специалистами мусороперерабатывающего комплекса "Обухово" прямо среди бытовых отходов. Эта история привлекла внимание подписчиков Telegram-канала организации "Первый Спецтранс", занимающейся обращением с отходами.

Спасению пушистиков поспособствовало то обстоятельство, что их поместили в большой открытый контейнер. Работники предприятия осторожно извлекли котят оттуда и перевезли в безопасное место, где животных осмотрели, дали им воды и еды. Эти маленькие, активные и любознательные зверьки выглядят здоровыми и жизнерадостными, судя по всему, им около двух месяцев. Важно отметить, что малыши уже умеют пользоваться кошачьим туалетом.

Сейчас перед ними стоит задача обрести новых хозяев. Те, кто заинтересован приютить котёнка или нескольких, могут связаться с организацией в комментариях под постом.

Фото и видео: Telegram / СПЕЦЫ по отходам