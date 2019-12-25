Фотографы сняли охоту американской норки на Финском заливе

Норка передвигалась скрытно подо льдом через систему пустот над отмелями, периодически высовывая голову наружу.

Фотографы смогли запечатлеть охоту американской норки на рыбу. Снимки опубликованы в группе "Грибы и Грибники СПб".

Из-за морозов на прошлой неделе две речки, на которых мы наблюдали зимородков, покрылись льдом и зимородки перелетели куда-то в другое место. На одной, частично свободной ото льда, речке Татьяна Ливеровская увидела двух зимородков и села под дерево. Под этим деревом и находилось логово американской норки. Вячеслав Заметня, фотограф

Норка передвигалась скрытно подо льдом через систему пустот над отмелями, периодически высовывая голову наружу. Сначала она поймала окуня, но есть его не стала, а спрятала куда-то в одну из своих кладовых подо льдом. А вот пойманную щуку сразу съела.

В октябре в Петербурге заметили самую маленькую птичку Европы и западной части России.

Фото: ВК/ Грибы и Грибники СПб (Вячеслав Заметня)