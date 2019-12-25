На перекрёстке проспекта Славы и Будапештской улицы иномарка снесла забор

В результате аварии пострадали только сам автомобиль и забор.

Вечером 4 апреля на перекрёстке проспекта Славы и Будапештской улицы под круглом пешеходом, а он же "краб", иномарка снесла забор. Об этом сообщили сами очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте.

В результате аварии пострадали только сам автомобиль и забор. На данный момент выясняются детали ДТП.

Ранее мы писали, что на Свердловской набережной каршеринг снес забор.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер