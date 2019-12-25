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На перекрёстке проспекта Славы и Будапештской улицы иномарка снесла забор
Сегодня, 21:41
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kraratau27

На перекрёстке проспекта Славы и Будапештской улицы иномарка снесла забор

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В результате аварии пострадали только сам автомобиль и забор.

Вечером 4 апреля на перекрёстке проспекта Славы и Будапештской улицы под круглом пешеходом, а он же "краб", иномарка снесла забор. Об этом сообщили сами очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте. 

В результате аварии пострадали только сам автомобиль и забор. На данный момент выясняются детали ДТП. 

Ранее мы писали, что на Свердловской набережной каршеринг снес забор. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: bmw, дтп
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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