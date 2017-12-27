В Приморском районе сбили пешехода

24 января в Санкт-Петербурге на перекрестке Богатырского проспекта и Серебристого бульвара кроссовер сбил человека. Происшествие попала в объектив видеорегистратора очевидца.
Инцидент произошел днем. Водители сообщили, что на перекрестке сломался светофор, что и создало аварийную обстановку на дороге.
Автор видео отметил, что человек двигался. О точном состоянии пострадавшего не сообщается. Обстоятельства случившегося проясняются.
Ранее Piter.tv сообщал, что 19 января на Московском шоссе насмерть сбили человека.
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