В Приморском районе сбили пешехода

На перекрестке отключились светофоры.

24 января в Санкт-Петербурге на перекрестке Богатырского проспекта и Серебристого бульвара кроссовер сбил человека. Происшествие попала в объектив видеорегистратора очевидца.

Инцидент произошел днем. Водители сообщили, что на перекрестке сломался светофор, что и создало аварийную обстановку на дороге.

Автор видео отметил, что человек двигался. О точном состоянии пострадавшего не сообщается. Обстоятельства случившегося проясняются.

Ранее Piter.tv сообщал, что 19 января на Московском шоссе насмерть сбили человека.

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