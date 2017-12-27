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Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Вчера, 18:16
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nadiputintseva
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В Приморском районе сбили пешехода

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На перекрестке отключились светофоры.

24 января в Санкт-Петербурге на перекрестке Богатырского проспекта и Серебристого бульвара кроссовер сбил человека. Происшествие попала в объектив видеорегистратора очевидца.

Инцидент произошел днем. Водители сообщили, что на перекрестке сломался светофор, что и создало аварийную обстановку на дороге.

Автор видео отметил, что человек двигался. О точном состоянии пострадавшего не сообщается. Обстоятельства случившегося проясняются. 

Ранее Piter.tv сообщал, что 19 января на Московском шоссе насмерть сбили человека. 

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: дтп , новости спб , происшествия , сбили человека
Категории: Происшествия Новости СПб ДТП

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