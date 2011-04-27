Врачи Педиатрического университета спасли ребенка после травмы во время ремонта автомобиля

Хирурги Педиатрического университета напоминают родителям, что очень важно знать правила транспортировки оторванных сегментов!

В Петербурге в гараже 20 октября произошел несчастный случай: на пальцы ребенка упала автомобильная запчасть, что привело к ампутации кончиков среднего и безымянного пальцев левой руки. Микрохирурги Педиатрического университета оперативно приступили к лечению маленького пациента.

К сожалению, сегменты пальцев были доставлены в неподходящих условиях – без охлаждения и завернутые в картон, что привело к высыханию тканей. По словам заведующего микрохирургическим отделением Юрия Махина, восстановление безымянного пальца было невозможным из-за многоуровневых повреждений, а в отчлененных частях не удалось найти подходящие сосуды для реплантации.

Микрохирурги провели хирургическую обработку и закрыли травматические дефекты кончиков пальцев, выполнив тенарную пластику, что помогло восстановить часть утраченных функций.

Хирурги Педиатрического университета напоминают родителям, что очень важно знать правила транспортировки оторванных сегментов!

Как транспортировать отчлененные сегменты:

Не использовать антисептики или спирт – нельзя погружать отчлененный сегмент в растворы или спирт, это повредит ткани. Правило "трех пакетов":

– Сегмент нужно завернуть в чистую ткань (например, бинт или салфетку).

– Положить его в первый пакет.

​​​​​​​– Этот пакет поместить во второй пакет с тканевой прокладкой (например, шарфом или полотенцем).

​​​​​​​– Два пакета положить в третий, который содержит лед или другой охлаждающий элемент. Температура – важно поддерживать оптимальную температуру 4–6 градусов. Нельзя замораживать сегмент, так как заморозка вызывает необратимые изменения тканей, что делает реплантацию невозможной.

Фото: Piter.tv