На Шпалерной младенец получил ожоги кипятком

Со слов матери, она вышла из комнаты, где спала А., через несколько минут, услышав плач, вернулась в комнату и увидела около дочери на полу опрокинутый электрочайник.

В квартире на Шпалерной улице ребенок 2021 года рождения получил термические ожоги кипятком. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию вечером 20 октября поступила телефонограмма из ДГБ №1. В ней говорилось о том, что из квартиры дома Шпалерной улице с термическим ожогом кипятком, в тяжелом состоянии госпитализирована А., 2021 года рождения. Диагноз: термический ожог запястий 80% III степени.

Со слов матери, она вышла из комнаты, где спала А., через несколько минут, услышав плач, вернулась в комнату и увидела около дочери на полу опрокинутый электрочайник. Ранее за медицинской помощью не обращалась, так как думала, что ребенку её не окажут из-за иностранного гражданства.

В прошлом месяце двухлетний петербуржец обжегся бульоном из мультиварки.

Фото: pexels