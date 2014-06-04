На Фонтанке сгорел прогулочный катер. Проводится проверка

Эксперты продолжают устанавливать точные обстоятельства инцидента.

Северо-Западная транспортная прокуратура приступила к проверке после произошедшего сегодня вечером пожара на туристическом катере в Петербурге. Примерно в 21:30 21 августа на реке Фонтанке было замечено возгорание небольшого судна под названием "Эдвард", — уточнили в официальном Telegram-канале ведомства.

Сейчас на месте находятся сотрудники противопожарных служб, устраняющие последствия ЧП. Эксперты продолжают устанавливать точные обстоятельства инцидента.

В рамках контрольных мероприятий проверяются нормы действующего законодательства, регулирующего безопасность эксплуатации водного транспорта. Проведение проверки осуществляется под контролем специалистов петербургской транспортной прокуратуры, отметили представители надзорного органа.

Фото и видео: Северо-Западная транспортная прокуратура