На 3-й Советской улице на веточках дерева появились первые зелёные почки

Однако некоторые горожане предположили, что природа стала "просыпаться" из-за теплосетей.

В Центральном районе из-за потепления в середине февраля на ветвях деревьев появились первые почки. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На 3-й Советской улице горожане могут заметить приход весны - на кустарниках уже набухли почки. Однако некоторые горожане предположили, что природа стала "просыпаться" из-за теплосетей.

Конечно, это теплосети. Там даже трава зеленая. Светлана Тихомирова, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Спонсор весны - петербургская теплосеть. Георгий Полонский, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Ранее на Piter.tv: штормовое предупреждение объявили в Петербурге 13 февраля.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург