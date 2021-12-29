На 3-й Советской улице на веточках дерева появились первые зелёные почки

В Центральном районе из-за потепления в середине февраля на ветвях деревьев появились первые почки. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
На 3-й Советской улице горожане могут заметить приход весны - на кустарниках уже набухли почки. Однако некоторые горожане предположили, что природа стала "просыпаться" из-за теплосетей.
Конечно, это теплосети. Там даже трава зеленая.
Светлана Тихомирова, ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Спонсор весны - петербургская теплосеть.
Георгий Полонский, ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Ранее на Piter.tv: штормовое предупреждение объявили в Петербурге 13 февраля.
Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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