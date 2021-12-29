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На 3-й Советской улице на веточках дерева появились первые зелёные почки
Сегодня, 18:59
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На 3-й Советской улице на веточках дерева появились первые зелёные почки

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Однако некоторые горожане предположили, что природа стала "просыпаться" из-за теплосетей. 

В Центральном районе из-за потепления в середине февраля на ветвях деревьев появились первые почки. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

На 3-й Советской улице горожане могут заметить приход весны - на кустарниках уже набухли почки. Однако некоторые горожане предположили, что природа стала "просыпаться" из-за теплосетей. 

Конечно, это теплосети. Там даже трава зеленая.

Светлана Тихомирова, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Спонсор весны - петербургская теплосеть.

Георгий Полонский, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Ранее на Piter.tv: штормовое предупреждение объявили в Петербурге 13 февраля.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: 3-я советская улица, весна приходит, оттепель, первые почки, погода, природа, цветут деревья
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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