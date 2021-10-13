Активисту ограничили свободу за порчу памятника Чернышевскому

Мужчина пытался выразить свои политические взгляды.

Суд лишил свободы петербуржца, который изобразил нацистскую символику на памятник Н.Г. Чернышевскому. Также мужчина написал букву "Z" и знак равенства. Об этом 23 августа сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Никита Чирков, активист "Молодежного Яблока", испортил памятник 23 марта 2022 года. Его признали виновным по статье "Вандализм". Надпись была довольно большой: 170 на 140 см. Ущерб Государственному музею городской скульптуры оценили почти в 29 тыс. рублей.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Чтобы загладить свою вину, он пожертвовал 5 тысяч рублей в Благотворительный фонд сохранения исторического наследия в России "Внимание". Суд ограничил его свободу на 1 год.

Фото: citywalls.ru