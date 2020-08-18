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Появилось видео с дебоширом, который угрожал пистолетом посетителям "Академ Парка"

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Видео опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция задержала мужчину, который угрожал аэрозольным пистолетом охраннику и посетителям торгового комплекса на Гражданском проспекте. Об инциденте ранее писал Piter.tv. 

Инцидент произошел 4 октября в 15:30. Сообщение в полицию поступило от 36-летнего начальника охраны ТРК. На место оперативно приехали правоохранители. Дебоширом оказался 37-летний неработающий гражданин, он был пьян. 

Злоумышленника доставили в отделение, однако, по нашей информации, его пришлось госпитализировать из-за жалоб на боли в желудке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее МВД показало видео погони со стрельбой за женщиной на Toyota. 

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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