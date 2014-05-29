Мужчина ударил оппонентку нунчаками на Невском проспекте и заставил убегать от него

Нападавший был нетрезв.

Мужчина без определенного места жительства ударил женщину нунчаками. Нетрезвый гражданин поссорился с пострадавшей около магазина на Невском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в десятом часу утра 20 апреля. В полицию обратились очевидцы, который заметили, как неизвестный преследовал женщину. Ей пришлось забежать во двор дома, чтобы скрыться от нарушителя спокойствия. В этот момент на место прибыли сотрудники Росгвардии. Нападавшего "обезвредили" и забрали у него нунчаки.

Потерпевшая обратилась в травмпункт за медицинской помощью. Хулигана доставили в 28 отделение полиции.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО.