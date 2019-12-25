Петербуржец домогался до девочки-подростка в маршрутке

В отношении злоумышленника составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

28 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на 36-м километре Мурманского шоссе в автобусе происходит драка между пассажирами.

По данным Piter.TV, в результате выезда на место происшествия правоохранители задержали 52-летнего мужчину, проживающего в Северной столице. В маршрутном такси №801 по маршруту Петербург — Лодейное Поле он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки-подростка 2007 года рождения.

В отношении злоумышленника составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Кроме того, 29 декабря в УМВД России по Всеволожскому району по данному факту поступило заявление от матери пострадавшей.

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Фото: Piter.TV