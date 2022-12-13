В Невской Дубровке построят музей

Эскизный проект здания уже разработан.

В Невской Дубровке появится музей. Об этом на аппаратном совещании рассказал глава комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Музей будет построен на высоком берегу Невы – в месте ожесточенных боев Великой Отечественной – рядом с существующим мемориалом.

Экспозиция расскажет о событиях 1941-1943 гг. на территории Невского Пятачка, о защитниках этих мест – это люди разных национальностей, вероисповедания, из разных родов войск, многие из них добровольцы. Владимир Цой

Эскизный проект здания уже разработан. Площадь застройки составит 300 кв. метров.

Фото: Telegram/ Админка Ленобласти