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В Невской Дубровке построят музей
Сегодня, 16:15
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В Невской Дубровке построят музей

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Эскизный проект здания уже разработан.

В Невской Дубровке появится музей. Об этом на аппаратном совещании рассказал глава комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Музей будет построен на высоком берегу Невы – в месте ожесточенных боев Великой Отечественной – рядом с существующим мемориалом. 

Экспозиция расскажет о событиях 1941-1943 гг. на территории Невского Пятачка, о защитниках этих мест – это люди разных национальностей, вероисповедания, из разных родов войск, многие из них добровольцы.

Владимир Цой

Эскизный проект здания уже разработан. Площадь застройки составит 300 кв. метров.

Фото: Telegram/ Админка Ленобласти

Теги: вов, музей, невская дубровка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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