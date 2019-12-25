Мундеп из Бокситогорского района обвиняется в присвоении 160 тысяч рублей

На данный момент женщине вынесли запрет определенных действий.

Депутата Бокситогорского муниципального района обвиняют в присвоении средств в крупном размере с использованием своего служебного положения. Ущерб от ее действий составил 160 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти.

По версии следствия, директор Муниципального автономного учреждения "Центр социального обслуживания населения Бокситогорского муниципального района" подписала заведомо подложные договоры подряда на проведение ремонта. По факту работы не были проведены. Женщина обналичила средства, якобы для оплаты договоров, но по факту присвоила их себе. По совместительству она является депутатом. На данный момент директором учреждения на сайте значится Елена Некрасова.

СК предъявил директору обвинение. Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.

Фото: ВКонтакте / "Профессия добрых дел!"