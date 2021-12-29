Пенсионерка из Гатчины отдала мошенникам миллион рублей

Возбуждено уголовное дело.

Накануне днем в полицию пришла 77-летняя жительница Гатчины и заявила, что 20 января ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником финансовой безопасности, которая, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедила пострадавшую все деньги со счета, чтобы перевести их на безопасный счет.

Пенсионерка следуя инструкциям, сняла со счета 1 074 000 рублей, после чего передала 25 тыс. рублей водителю "Реон Логан", а так же оставила на заднем сиденье указанного автомобиля 1 049 000 рублей. Особых примет водителя, получившего деньги, пострадавшая не запомнила.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

Фото: Piter.tv