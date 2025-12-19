Жителя Ленобласти подозревают в хищении средств страховой компании

Фигурант обратился в суд с исковым заявлением, сообщив ложные сведения о якобы хищении его автомобиля.

Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве со страховой выплатой. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленника 44 лет поймали в поселке Кузнечное в ходе реализации оперативных материалов и сопровождения ранее возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ. Фигурант обратился в суд с исковым заявлением, сообщив ложные сведения о якобы хищении его автомобиля. Машина была застрахована от риска угона. Тогда мужчине произвели страховую выплату в размере 1,3 млн рублей.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

Фото: Piter.TV