Неизвестные в 2022 году подсунули слабовидящей пенсионерке договор на продажу квартиры на Северном проспекте

Когда договор был подписан, обманщик вместе со своей матерью поместили пенсионерку в пансионат в Рощино.

Полицейские расследуют мошенничество в отношении пенсионерки с Северного проспекта. Подробностями поделились в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 20 февраля обратился адвокат юридической фирмы, представляющий интересы 92-летней пенсионерки, зарегистрированной в доме 61 по Северному проспекту и ныне проживающей в пансионате в Рощино. Он сообщил, что в 2022 году малознакомый пенсионерки, воспользовавшись ее инвалидностью и плохим зрением, подложил на подпись договор купли-продажи на её квартиру. Когда договор был подписан, обманщик вместе со своей матерью поместили пенсионерку в пансионат, и в период с 2022 по 2024 года списывали с её карты деньги.

В январе 2025 года обо всем узнал племянник пенсионерки и сразу же обратился в полицию. Материальный ущерб составил 5 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к задержанию злоумышленников.

Фото: Piter.tv