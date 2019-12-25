Петербуржцев предупредили о новой схеме мошенничества с выплатами за домашний интернет

Если во время звонка вам предлагают компенсацию, а затем просят назвать код из СМС-сообщения или подтвердить данные на портале "Госуслуги", необходимо немедленно прекратить разговор.

Злоумышленники начали применять новый способ обмана жителей России. Они звонят гражданам, представляясь сотрудниками Социального фонда России (СФР) или Федеральной налоговой службы (ФНС), и обещают выплатить компенсации за использование домашнего интернета, личного компьютера или аренду оборудования в период удаленной работы.

Как сообщает пресс-служба Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, подобные предложения являются уловкой преступников.

Если во время звонка вам предлагают компенсацию, а затем просят назвать код из СМС-сообщения или подтвердить данные на портале "Госуслуги", необходимо немедленно прекратить разговор. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники государственных служб никогда не запрашивают одноразовые пароли. Кроме того, ни СФР, ни ФНС не выплачивают денежные средства за использование гражданами личной техники или оплату услуг связи для рабочих нужд.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти зафиксировали новую схему телефонного мошенничества с "блокировками" СБП.

Фото: Piter.TV