Случаи мошенничества с торговыми киосками увеличились в Петербурге

Городской Комитет имущественных отношений акцентировал внимание на популярных схемах обмана.

Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) выступил с предупреждением для горожан и предпринимателей на фоне роста числа мошеннических схем и появления незаконных торговых точек. Ведомство разъяснило, как отличить легальный нестационарный торговый объект (НТО) от нелегального.

Чтобы убедиться в законности работы точки, КИО рекомендует обратить внимание на три ключевых признака:

1. У объекта должен быть действующий договор с городом на право размещения.

2. На павильоне должна быть наклейка с QR-кодом. Отсканировав его, можно проверить реквизиты договора, данные владельца и разрешенный вид деятельности (например, "печать" или "овощи-фрукты").

3. Все легальные объекты внесены в Региональную геоинформационную систему (РГИС).

Комитет акцентировал внимание на популярных схемах обмана. Так, КИО не публикует предложения о сдаче мест под НТО на сторонних сайтах и в социальных сетях. Любые подобные объявления размещают мошенники. Горожан призывают не верить предложениям о "быстром оформлении" или "сдаче места в субаренду" от имени города. Такие сделки являются незаконными.

Напомнили в ведомстве и о санитарных нормах: согласно постановлению правительства № 1045, запрещено размещать киоски с овощами и фруктами ближе чем в 50 метрах от вестибюлей станций метро.

О выявленных нарушениях петербуржцы могут сообщить через официальные городские порталы: "Наш Санкт-Петербург", платформу "Госуслуги. Решаем вместе" или электронную приёмную органов власти.

