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Неизвестный представился сыном пенсионерки в Петербурге и потребовал 200 тыс. рублей
Сегодня, 10:35
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Неизвестный представился сыном пенсионерки в Петербурге и потребовал 200 тыс. рублей

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Доверчивая женщина передала деньги мошеннику.

Накануне в полицию обратилась 84-летняя пенсионерка и сообщила, что пару дней назад передала деньги мошеннику. 

Пострадавшая пояснила, что днем в пятницу, 11 февраля, ей на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сыном заявительницы и сообщил, что попал в ДТП и что для решения проблемы ему необходимо 200 тыс. рублей. Следуя инструкциям, женщина завернула 200 тыс. рублей в наволочку и простынь, положила их в пакет и передала неизвестному мужчине, который пришел через час после звонка. 

Особых примет заявительница не запомнила. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с  причинением значительного ущерба гражданину.

Кроме того, петербуржцев предупредили о росте числа коронавирусных мошенников.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество, пенсионерка, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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