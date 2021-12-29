Неизвестный представился сыном пенсионерки в Петербурге и потребовал 200 тыс. рублей

Доверчивая женщина передала деньги мошеннику.

Накануне в полицию обратилась 84-летняя пенсионерка и сообщила, что пару дней назад передала деньги мошеннику.

Пострадавшая пояснила, что днем в пятницу, 11 февраля, ей на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сыном заявительницы и сообщил, что попал в ДТП и что для решения проблемы ему необходимо 200 тыс. рублей. Следуя инструкциям, женщина завернула 200 тыс. рублей в наволочку и простынь, положила их в пакет и передала неизвестному мужчине, который пришел через час после звонка.

Особых примет заявительница не запомнила. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.

Кроме того, петербуржцев предупредили о росте числа коронавирусных мошенников.

Фото: Piter.tv