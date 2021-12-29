Петербуржцев предупредили о росте числа коронавирусных мошенников

Аферисты рассылают письма якобы от госструктур или медицинского центра о назначении дополнительных выплат и льгот.

В России на фоне всплеска числа коронавирусных больных активизировались мошенники. Об этом сообщил IT-журналист Александр Маляревский в эфире радио Sputnik.

Аферисты рассылают письма якобы от госструктур или медицинского центра. В них говорится о назначении дополнительных выплат и льгот. Люди теряют бдительность и переходят по ссылке, заполняют формы и дают свои реквизиты. Все это опасно делать, предупреждает эксперт.

Чтобы не попадаться на уловки мошенников, нужно тщательно проверять всю информацию в письме. Если они ссылаются на номер постановления, то необходимо проверить его в интернете. В любом случае никому нельзя называть свои платежные данные. Имея на руках номер карты или код с обратной стороны, мошенник может похитить все деньги.

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Фото: Piter.TV