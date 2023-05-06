Житель Московской области подозревается в обмане 85-летнего петербуржца

Пожилой мужчина лишился 3,5 млн рублей.

Полицейские установили причастность жителя Московской области к мошенничеству в отношении пожилого петербуржца на Гданьской улице в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Выборгского района Петербурга 28 января 2025 года обратился 85-летний житель дома 6 по Гданьской улице, который рассказал, что ему неоднократно звонила неизвестная женщина, которая убедила его передать курьеру 3 500 000 рублей. Когда мужчина понял, что стал жертвой обмана, обратился в полицию за помощью. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Полицейским следствием в качестве подозреваемого был допрошен 22-летний житель Московской области, который был задержан ранее за совершение аналогичного преступления в Москве и Московской области и находился под домашним арестом на время следствия. Мера пресечения подозреваемому не изменялась.

Ранее в Петроградском районе задержали подозреваемого в мошенничестве на 2,4 млн рублей.

Фото: Piter.tv