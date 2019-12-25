На шестой опоре Большого Смоленского моста смонтировали противовесные блоки

Каждый установленный противовесный элемент обладает внушительным весом более 50 тонн.

Строительство новой переправы через реку Неву вступило в важную фазу: строители завершили установку тяжелых противовесных блоков на шестую опору Большого Смоленского моста. Аналогичная операция ранее была произведена на соседней пятой опоре, обе из которых предназначены для поддерживания центральной разводной секции.

Каждый установленный противовесный элемент обладает внушительным весом более 50 тонн. После оснащения специальными материалами, такими как чугун и свинец, масса противовеса увеличится до колоссальной величины в 1469 тонн, обеспечивая стабильность конструкции разводного пролетного механизма.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал строительство моста проектом первостепенной важности, утвержденным президентом Российской Федерации. Новый мост позволит соединить берега самой длинной водной артерии города, не пересекаясь с историческим центром, став важным звеном транспортного коридора, способствующего разгрузке основных маршрутов.

В настоящий момент строительные бригады занимаются усилением фундаментов и заливкой бетона на технической площадке шестой опоры, устанавливают временные металлические элементы между шестой и седьмой опорами, готовят размещение мощной гидравлики и заканчивают монтаж самого раздвижного пролёта на левобережной стороне Невы.

Проект привлекает значительные человеческие и технические ресурсы: над реализацией моста трудятся свыше 500 профессионалов и используется около 87 единиц строительной техники. Установлено уже более 6 тысяч тонн металлических конструкций из предусмотренных 9 тысяч.

Стоит отметить, что новый мост станет первым сооружением такого типа, введённым в эксплуатацию в Петербурге спустя 43 года после последнего подобного проекта – открытия Кантемировского моста в 1982 году.

Фото: Правительство Петербурга