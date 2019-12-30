Mercedes-Benz и Hyundai спровоцировали пробку на Гороховой

Водитель легковушки хотел развернуться на трамвайных путях, прямо на пешеходном переходе, но в него врезался микроавтобус.

В Петербурге, в районе дома №79 по улице Гороховой произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai и микроавтобуса Mercedes-Benz. В распоряжении Piter.TV имеются кадры с камеры виденаблюдения, на которых запечатлен момент столкновения.

На кадрах видно, что водитель легковушки хотел развернуться на трамвайных путях, прямо на пешеходном переходе, но в него врезался микроавтобус, который двигался в попутном направлении, но почему-то также по трамвайным путям.

На Гороховой сейчас "мёртвая" пробка, от Большого Казачьего переулка до Звенигородской улицы.

В Выборге на набережной 40-летия ВЛКСМ сбили подростка.

Видео: Piter.TV