Юный участник конкурса "Мои родители – строители" рассказал о семейной династии строителей через рисунок

Работа оказалась не просто детской фантазией, а своеобразным рассказом о целой профессиональной династии.

На конкурс "Мои родители – строители" 8-летний Веня Отюгов представил рисунок, который посвятил своей семье — династии строителей и железнодорожников в четырех поколениях.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", Веня не случайно выбрал тему моста и тоннеля. Это символ профессий его родных:

– Прапрадедушка Борис строил железные дороги в годы войны, прошел блокаду Ленинграда и был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

– Прадедушка Юрий — кандидат наук, испытывал мосты по всему Советскому Союзу.

– Прабабушка Галина проектировала тоннели и развязки в легендарном институте "Ленгипротрансмост".

– Дедушка Сергей и сейчас работает в ПГУПСе (бывшем ЛИИЖТе), учит студентов строительному делу.

– Мама Вени работает в Комитете по строительству Санкт-Петербурга.

Для Вени этот рисунок — не просто картинка. Это способ сказать спасибо своим предкам и показать, что он помнит их подвиги.

Фото: Telegram / Союз строителей. Санкт-Петербург