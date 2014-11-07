Юный участник конкурса "Мои родители – строители" рассказал о семейной династии строителей через рисунок

На конкурс "Мои родители – строители" 8-летний Веня Отюгов представил рисунок, который посвятил своей семье — династии строителей и железнодорожников в четырех поколениях.
Как рассказал портал "Строительный Петербург", Веня не случайно выбрал тему моста и тоннеля. Это символ профессий его родных:
– Прапрадедушка Борис строил железные дороги в годы войны, прошел блокаду Ленинграда и был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
– Прадедушка Юрий — кандидат наук, испытывал мосты по всему Советскому Союзу.
– Прабабушка Галина проектировала тоннели и развязки в легендарном институте "Ленгипротрансмост".
– Дедушка Сергей и сейчас работает в ПГУПСе (бывшем ЛИИЖТе), учит студентов строительному делу.
– Мама Вени работает в Комитете по строительству Санкт-Петербурга.
Для Вени этот рисунок — не просто картинка. Это способ сказать спасибо своим предкам и показать, что он помнит их подвиги.
Фото: Telegram / Союз строителей. Санкт-Петербург
