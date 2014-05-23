  1. Главная
В поселке Толмачево нашли минометную мину
Сегодня, 15:41
На место происшествия прибыли сотрудники группы разминирования отряда специального назначения "Бастион" Росгвардии.

В Лужском районе Ленинградской области обнаружен учебный боеприпас. Найденный предмет представляет собой минометную мину калибра 120 мм, пишет "Вечерний Санкт-Петербург". 

Как сообщили в пресс-центре Управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, взрывоопасный объект нашли 2 октября на улице Рабочей в поселке Толмачево.

На место происшествия прибыли сотрудники группы разминирования отряда специального назначения "Бастион" Росгвардии. Специалисты осмотрели снаряд и подтвердили, что он носит учебный характер и угрозы не представляет.

Взрывоопасный предмет был конфискован и направлен на утилизацию.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге обезвредили снаряды времен ВОВ в трех районах города.

Фото:  пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: гу росгвардии по санкт-петербургу и ленобласти, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

