Эксперты назвали минимальную ставку по ипотеке в России

В Ненецком автономном округе решили запустить программу льготной ипотеки под 1% годовых. Но на федеральном уровне подобные программы пока нереализуемы. Несмотря на это, эксперты уверены, что в ближайшие годы при ряде условий ипотека в России стабилизируется на уровне 6-7%.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", уже в октябре в Ненецком автономном округе будет запущена программа льготной ипотеки под 1% годовых. Кредит смогут получить местные жители, планирующие приобрети жилье на территории региона. Однако стоимость квадратного метра квартиры будет ограничена во избежание пользования бюджетных средств для покупки элитного жилья. Компенсацию ипотечной ставки "возьмет на себя" бюджет округа. Власти региона рассчитывают, что количество участников пилотной программы составит около 100 человек ежегодно.



По словам экономиста Татьяны Куликовой, при реализации программы расходы бюджета на компенсацию будут очень велики, гораздо разумнее было бы спонсировать аренду для малоимущих или использовать муниципальный жилой фонд под льготную аренду.



Доцент кафедры "Финансовые рынки" РЭУ им. Плеханова Лазарь Бадалов считает, что основной целью программы является даже не обеспечение жильем местного населения, а повышение привлекательности региона для внутренней миграции россиян.



Также эксперт отмечает, что 6-7% годовых является максимумом, до которого можно упасть ставка по ипотеке в России, а достигнуть 3% почти нереально, так как в этом случае ключевая ставка должна находиться на уровне 1%, чего пока не предвидится.