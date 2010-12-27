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В Петербурге создали альтернативу туристическому логотипу города
Сегодня, 19:34
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nadezhda_sib

В Петербурге создали альтернативу туристическому логотипу города

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Дизайнеры хотели создать логотип, отображающий многогранность Петербурга.

У метабренда Петербурга, представленного 13 ноября, появился конкурент. Альтернативный туристический логотип разработало коммуникативное агентство Brave Communications. В его основу легло изображение корабля, похожее на кораблик на шпиле Адмиралтейства. 

Команда агентства решила разработать свою версию метабренда после обнародования символа города с изображением Петра Первого. В октябре Юрий Запесоцкий, не дождавшись официальной презентации, показал новую эмблему туристического бренда Петербурга. Стоит отметить, что альтернативный вариант был создан вне тендера комитета по туризму и не претендует на официальный, он отображает многогранность Северной столицы. 

Ранее коммуникативное агентство выступило автором "мрачной" карты петербургского метрополитена. 

Фото: пресс-служба Brave Communications

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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