Афиша мероприятий к 8 Марта в Петербурге

Во всем мире 8 марта отмечается Международный женский день. В Петербурге в преддверии праздника пройдет множество культурных мероприятий.

Целая серия тематических мероприятий к 8 марта пройдет в разных отделах Библиотеки имени В.В. Маяковского. В Центре искусства и музыки с 4 по 31 марта пройдет фестиваль "Женская линия", посвященный малоизвестным женщинам в музыке, литературе и изобразительном искусстве.

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, состоится 5 марта в 17:00 в БКЗ "Октябрьский" .

С 5 по 8 марта в Театре музыкальной комедии пройдет серия концертов "Дунаевский-гала, или Советский Моцарт".

В Музее-усадьбе им. Г.Р. Державина 6 марта в 18:00 прозвучат арии и дуэты итальянских композиторов, известные неаполитанские песни в исполнении солиста театра "Санктъ-Петербургъ Опера" Всеволода Калмыкова и лауреата международного конкурса Ларисы Городилиной.

На сцене Михайловского театра 6 марта в 19:00 состоится Гала-концерт звезд мировой оперы. На праздничном вечере выступят Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, Алексей Татаринцев, Василий Ладюк.

В театре "Мастерская" 6 марта состоится показ премьеры сезона – спектакля заслуженного деятеля искусств России Григория Козлова "Ромео и Джульетта" по трагедии Шекспира. Также театр 7 марта покажет на Большой сцене спектакль "Жены", а на Малой – "Любовные письма".

На сцене Государственной филармонии Санкт-Петербурга 7 марта в 18:00 для детей и молодежи состоится премьера "Весеннего шоу" пианиста Дмитрия Гайворонского.

В Филармонии джазовой музыки 7 марта заслуженный артист Азербайджана Гасан Багиров представит программу "Джаз для любимых". В Большом зале джазовой филармонии 8 марта с программой "Мелодии любви" выступит ансамбль Electric Вlue.

На сцене Эрмитажного театра Театр имени Леонида Якобсона 7 и 8 марта в 19:00 представит специальный весенний концерт.

В театре "Лицедеи" 7 и 8 марта в 18:00 состоится шоу "Женское счастье". Лицедеи поведают миру о том, как Бог создавал женщину, представят свой клоунский взгляд на женские причуды.

В Капелле 8 марта в 19:00 Эстрадно-симфонический оркестр им. А.С. Бадхена под управлением маэстро Андрея Медведева представит программу "Истории любви". На сцену также выйдут победитель шоу "Голос" Петр Захаров и лауреат международных конкурсов Нэля Гафиятуллина.

На Большой сцене театра "Мюзик-Холл" 8 марта в 19:00 состоится концерт "Царство женщин". Маэстро Фабио Мастранджело и его оркестр "Северная Симфония" представят музыкальные произведения, посвященные женщинам.

В театре "Санктъ-Петербургъ Опера" 8 марта покажут комическую оперу Гаэтано Доницетти "Любовный напиток" в постановке народного артиста России Юрия Александрова. Начало в 19:00.

Центр профориентации "ВЕКТОР" 8 марта проведет познавательно-развлекательную викторину Woman"s day. В своей группе в "ВКонтакте" сотрудники Центра опубликуют 10 постов о выдающихся женщинах и расскажут об интересных фактах из жизни героинь. Задача участников ответить, какой факт является правдивым.

Фото: ВКонтакте/ Маяковка. Центр искусства и музыки, Невский 20; ВКонтакте/ БКЗ Октябрьский; ВКонтакте/ Санкт-Петербургский Театр Музыкальной Комедии; ВКонтакте/ Театр "Мастерская"; ВКонакте/ Театр "Мюзик-Холл"