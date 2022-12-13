В Петербурге увеличили скорость мобильного интернета

Во всех районах Санкт-Петербурга интернет стал быстрее на 15%. МегаФон завершил здесь один из этапов своей масштабной программы развития сети – рефарминг в диапазоне 2100 МГц.

Оператор модернизировал более 1500 объектов связи в Северной столице – реализовав программу рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 3G, в современный стандарт LTE. Рефарминг позволяет без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром.

Аналитики компании отмечают, что использование частотного ресурса в диапазоне 2100 МГц помогло увеличить емкость сети в городе на 20% и ускорить передачу данных в пользовательских устройствах на 15%. Улучшения затронули жилые микрорайоны, производственные предприятия, бизнес-центры, магазины, медицинские, образовательные учреждения, спортивные объекты, парки, скверы и другие места отдыха.

Специалисты компании регулярно отслеживают нагрузку на сеть — с начала года в Петербурге выросло потребление мобильного интернет-трафика на 20%. Чтобы наши абоненты чувствовали себя комфортно в сети, мы стараемся оперативно реагировать на рост пользовательской активности и настраивать свою инфраструктуру под потребности клиентов. Рефарминг позволил эффективнее использовать оборудование и частотный потенциал. В Петербурге нам удалось увеличить полосу частот LTE 2100 до 10 МГц, а чем шире полоса, тем выше пропускная способность сети. Таким образом, больше пользователей могут одновременно выходить в сеть на более высокой скорости. Владимир Бакалов, директор МегаФона в Санкт-Петербурге

Проведенная модернизация расширила для петербуржцев возможности по использованию технологии голосовых звонков VoLTE, популярность которой увеличивается с каждым месяцем. Уже в феврале более 67% от суммарного количества минут, которые проговорили жители города, пришлось на сервис, который обеспечивает кристально чистый звук и позволяет использовать интернет, не прерывая разговора.

Фото: unsplash.com (Jenny Ueberberg)