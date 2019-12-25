Петербурженка бросила 8-летнего сына и сообщила соседям по телефону об их обязанности кормить его

Мальчик не может самостоятельно передвигаться и не разговаривает.

В квартире на проспекте Испытателей полицейские обнаружили оставленного одного 8-летнего мальчика, который не может самостоятельно передвигаться и не разговаривает. Об этом стало известно Piter.tv.

Полицейские приехали в квартиру поздним вечером 12 сентября после звонка соседей. Правоохранителями в квартире был обнаружен мальчик 8 лет. При осмотре квартиры выявлена её запущенность, у ребёнка нет спального местам с постельным бельем. Мальчика направили в детскую городскую больницу.

Со слов соседей, мать ребенка уехала в неизвестном направлении, сообщив им по телефону об их обязанности кормить мальчика. Проводится проверка по факту оставления в опасности.

Ранее трехлетняя девочка попала в реанимацию после тренировки в бассейне на Большевиков.

Фото: Piter.tv