Четыре человека погибли в массовом ДТП с участием фуры под Ростовом

Грузовой автомобиль столкнулся с пятью легковушками на 1042-м километре трассы.

Крупная авария с участием большегрузного автомобиля и пяти легковушек произошла сегодня на федеральной трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области. По предварительным данным, в результате столкновения погибли четыре человека, ещё двое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Инцидент случился на 1042-м километре трассы в районе посёлка Красный Колос. По предварительной версии, фура протаранила пять легковых автомобилей. Четыре человека скончались на месте от полученных травм. Двое пострадавших получили медицинскую помощь. В ликвидации последствий ДТП от МЧС России задействованы 13 сотрудников с привлечением четырех единиц техники. На место происшествия также выехал начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий.

Авария привела к образованию многокилометровой пробки в обоих направлениях на участке между Ростовом-на-Дону и посёлком Красный Колос. Сотрудники ГИБДД регулируют движение. Все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Видео: Telegram / "МВД 61"