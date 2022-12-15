В ходе массовой драки на птицефабрике в Ленобласти пострадали 20 работников

7 из них находятся в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь на 12 мая в дежурную часть Главного управления МВД поступило сообщение о массовой драке между работниками птицефабрики в посёлке Приладожский. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которым удалось пресечь конфликт. В отдел были доставлены 12 наиболее активных участников. Все они – граждане одного из среднеазиатских государств в возрасте от 21 до 39 лет.

По предварительной информации, причиной столкновения стал словесный конфликт между выходцами из Средней и Южной Азии. В общей сложности в потасовке, по данным полиции, приняли участие около 60 человек. В результате инцидента 20 человек получили травмы и были госпитализированы, 7 из них находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что подростки напали на 14-летнего школьника на шоссе Революции.

Фото: Piter.TV