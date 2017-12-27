С какого числа начнется Масленица 2018: история и традиции

Pirert.tv расскажет вам об одном из самых любимых в России праздников. Когда начинается Масленица 2018, как определить точную дату.

Ежегодно жители России с нетерпением ждут праздник, символизирующий приход солнца, тепла и весны. Масленица – это один из старейших праздников, который отмечали еще наши далекие предки во времена язычества на Руси.

Этот праздник был связан с днем весеннего солнцестояния, когда Весна прогоняла Зиму. Все его атрибуты символизируют солнцем, а главное с богом солнца Ярилой.

Праздничная неделя должна приготовить и очистить людей к посту. Поэтому с древности гуляния сопровождались большими пиршествами и большим количеством традиций.

Какого числа Масленица в 2018 году, традиции

В 2018 году Масленицу начнут отмечать раньше, а значит, совсем скоро нужно будет вспоминать бабушкин рецепт блинов и радовать ими своих близких. Великий пост, который начнется после гуляний, завершается Пасхой, дата которой также подвижна.

Дату Пасхи вычисляют по лунному календарю, а потом от нее отсчитывают 56 дней и получают дату начала Масленицы.

В этом году "блинная неделя" стартует с 12 февраля и длится до 18 февраля. Об окончании празднования оповестят колокола церквей.

Стоит не забыть, что главный символ Масленицы – это чучело Зимы, набитое соломой. В каждом доме хозяйки начинают печь вкуснейшие блины. Стоит отметить, что первый блин никогда не съедается. Его отдают нуждающимся или кладут за окно в память об усопших.

Следующий этап гуляний называется "Заигрыш". Его отмечают 13 февраля. В этот день проходят ярмарки и увеселительные мероприятия, организованные с целью создать как можно больше влюбленных парочек.

Среда называется "Лакомка". В этот день принято ходить в гости к теще. Считается, что чем больше на столе вкусностей, тем больше она любит зятя. К концу дня проводятся кулачные бои.

В четверг начинается "Разгуляй". Судя по названию, и так становится ясно, что именно в середине недели начинаются массовые гуляния. Люди оставляют домашние хлопоты и отправляются в гости или на прогулку. В этот день традиционной забавой считается – борьба за снежный город.

Пятница снова посвящена теще и называется "тещины вечеринки". Однако в этот раз уже тёща посещает дом супругов вместе со своими подругами.

В предпоследний день гуляний очередь доходит и до невестки. Суббота носит название – "Золовкины посиделки". В этот день невестка собирает у себя в доме родственников мужа. Если девушка не замужем, то она проводит время со своими подругами.

Завершает неделю празднования всем известное "Прощеное Воскресенье". Люди отпускают все обиды друг на друга, а вечером сжигают соломенное чучело Зимы.