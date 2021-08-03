На трассе М-11 в Ленинградской области с 14 декабря изменится схема движения

Завершить работы и снять ограничения планируется до конца января 2023 года.

С 14 декабря на 663-м км трассы М-11 "Нева" в Ленинградской области изменится схема организации дорожного движения. Это связано с проведением работ по ремонту деформационного шва на мосту через реку Ижору. Об этом сообщила пресс-служба "Автодора".

На участке с 663-го по 666-й километр будут закрыты три полосы движения в сторону Москвы. Транспортный поток в столицу пойдет по одной полосе встречного направления. Движение в сторону Петербурга будет организовано по двум оставшимся полосам.

Завершить работы и снять ограничения планируется до конца января 2023 года.

Фото: Государственная компания "Автодор"